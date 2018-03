„Starmani teenus on pärast Elisa nime saamist täiesti talumatult aeglaseks ja ebastabiilseks muutnud,“ kurtis sotsiaalmeedias üks klient. „Elisa hangub juba iga päev. Ükspäev pidin mingi 10 minutit ootama, et telekava „Knight Rideri“ üles leiaks. Ja need kokkujooksmised keset näiteks laenutatud filmi, mis siis tähendab, et algab kõik otsast, hakkavad ka üle viskama.“

Jaanuaris lõplikult Elisa alla läinud Starmani interneti- ja telepildikliendid kurdavad, et pärast teenusepakkuja formaalset muutumist on teenuse kvaliteet ka reaalselt muutunud – kahjuks halvemuse suunas. Elisa kinnitusel on hädade põhjuseks tarkvaraprobleem.

„Tegin imenippe, et telekas taas tööle saada“

Seda, et Starmani tehnika Elisa all kirstunaelaks osutus, nähtub ka Õhtulehele kirjutanud Kati põhjalikust ülevaatest.

„Viimasel ajal jääb väga tihti Facebookis silma, et inimesed kirjutavad postitusi, kus kurdavad, et Starmanist Elisaks muutunud teleteenus on jube aeglane ja hangub pidevalt ning uurivad, mida tegema peaks,“ kirjutas Kati. „Oli ka minul sama mure. Juba Starmani ajal kippus telekas tihtipeale kokku jooksma (internetiga pole kordagi probleemi olnud), seda nii kord-paar nädalas.

Alates aga selles päevast, kui Starmanist sai Elisa, muutus kokkujooksmine igapäevaseks. Eks ma siis tõmbasin juhtmeid seinast välja ja tegin imenippe, et telekas taas tööle saada, aga jubedalt ajas ikka kurjaks küll. Järelvaatamine oli aga nii aeglane, et kui tahtsid minna ajas tagasi rohkem kui ühe päeva, võttis see ikka oma 10 minutit aega, et saatekava end ära laeks.

Kuna ma infoliinil löögile ei saanud, kirjutasin neile kodulehe kaudu kirja, mispeale mulle umbes kahe nädala pärast helistati ja öeldi, et digiboks on ilmselt juba natuke vana ja ei händli enam pealetulevaid uuendusi ära. Pakuti, et tulevad ja vahetavad boksi uuema vastu välja. Nii saigi.

Nüüd enam muret pole, midagi uue boksi eest maksma kah ei pidanud. Eks natuke raske oli sobivat aega leida, et keegi ka kodus oleks, kuid üldiselt oli suhtlus väga meeldiv ja probleem sai lahenduse.“

Elisa: probleem on mõnel tuhandel kliendil

Pärisime Elisast muuhulgas seda, millise vana tehnikaga Starmani kliendid oma digiboksid minema viskama peaksid, kuidas probleemi lahendada ja kui paljusid inimesi see puudutab.

„Tehnoloogiaga on alati väljakutseid, kuid siinjuures tahame rõhutada, et Elisa interneti ja teleteenuse kvaliteet on säilinud,“ kinnitas firma meediasuhete spetsialist Taavi Teder. „Teema, millega osad kliendid täna meie poole pöörduvad, on digiboksi iseeneslik taaskäivitumine. Probleem võib esineda vanemat tüüpi digiboksidel ning võib avalduda mõnel tuhandel kliendil. Veebruarikuu lõpuga on antud probleemid suuremal osal klientidest leidnud lahendused uue tarkvara versiooni näol.