Soomlased on tõusmas Euroopa juhtivaks taastuvkütuserahvaks – kõigist võimalikest ülejääkidest on nad valmis tootma keskkonnasäästlikku boiogaasi. Nüüdsest on keskkonnasõbraliku algatusega liitunud ka Ikea, mis kõik oma lihapallid taaskasutusse saadab.

Ikea söögikohtades ülejäävatest toidujääkidest saab edaspidi loodusele sõbralikku biogaasi. See algatus on seda toredam, et Eestiski populaarse kaubamaja projekt on läbi mõeldud tervik: kõik lihapallid ja kastmeriismed töödeldakse ümber ja neist saadud biogaasi saab tankida Ikea poodide juures.

Esimene niisugune gaasitankla on avatud Gasumi tanklas Espoos. Tanklas pakutakse nii maagaasi kui ka biogaasi. Ikea eesmärgiks on lähiaastatel luua gaasitanklad ka oma teiste kaupluste juurde kõikjal Soomes.