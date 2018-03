Eestlaste kõige lemmikum videomänguseeria „Grand Theft Auto“ on taaskord päevakajaline. Rooster Teethi uudistesaate The Know väidetel on neil siseinfot järgmise „GTA“ kohta.

Seeria tulevane numbriline osa leiab nende sõnul aset kahes lokatsioonis – juba varasemalt tuntud Vice Citys ning kusagil Lõuna-Ameerikas. Sellest tulenevalt vahendab The Know, et mängule viidatakse stuudiosiseselt kui „Project Americas“ ehk Projekt Ameerikad, mis lisaks kaalu kahe keskkonna kasutusele.

Lisaks sellele näeme me väidetavalt esmakordselt ka seeria esimest naispeategelast, ent pole teada, kas „GTA 6“ sisaldab oma eelkäija kombel mitut peategelast või mitte.