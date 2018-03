Võimekus jõusaalis kangi tõsta on vaid üks väike osa testosterooni rollist mehe kehas. „See on kõige tähtsam meeshormoon,“ kinnitab Astoni ülikooli seksuaalmeditsiini professor Geoff Hackett. „Sel on juhtiv roll sinu käitumise, psühholoogia, paljunemise ja seksuaalse soorituse reguleerimisel.“

Pane kõrvale see ettekujutus justkui pähklipuust voolitud torsost ja reiejämedustest biitsepsitest. Võib-olla oled sa ise selline lihastes alfaisane – kandilise lõua ja laia rinnaga matšo. Või hoopis kriipsujuku, kes on sõna otseses mõttes spordi suhtes allergiline. Pole vahet, märgib Fashionbeans . Mõlemal juhul defineerib sind mehena üks kindel aine – testosteroon.

Lühidalt: endokrinoloogiline põhimängija, ilma kelleta on kogu hormoonimeeskond hädas. Viljakus, energia, libiido, heaolu, lihastugevus, luude tugevus – see on oluline kõigile nimetatutele.

Puht statistiliselt on väga tõenäoline, et keskmine mees elab terve oma elu normaalse testosteroonitasemega, tal ei napi seda ega ole ka üle. Eaga seotud taseme langus on küll osa sellest teekonnast. See hakkab toimuma umbes 40. eluaastal. Tegu ei ole mingisuguse meeste menopausiga ja seda ei pea kuidagi ravima – on väga ebatõenäoline, et T taseme loomulikul langusel on mingeid dramaatilisi kõrvalnähte.

Aga kui miski põhjustab T taseme dramaatilise languse, siis vajab mees abi. Üldreegel on see, et mida noorem on mees, seda kergem asju korda saada.

Testosterooni efektid mehele

1. Kehaehitus, jõud

T on selle vundament, kuidas sa end mingil hetkel tunned. Ühtlasi aga ka tellisevirn, mis paneb paika, kui palju sind on – sinu füüsilise tiheduse imetajana, luu- ja lihasmassi. Jõu ja vormi puhul on T seega võtmetegur.

Ei maksa aga tingimata arvata, et mida rohkem, seda uhkem. Sageli vajavad ravi kulturistid, kelle vallatlemine lisatestosterooniga on toonud kaasa munandite kokkutõmbumise ja parimal juhul mure hormooni loomuliku tootmise vähesuse üle, halvimal juhul aga viljatuse ja terve rea terviseprobleeme.

2. Seksuaalsus

Üks lihasgrupp sõltub T-st rohkem kui ükski teine – hormoonid hoiavad peenisest kinni nagu nukunäitleja nöörid nukust. Mõistagi mõjutavad mehe sooritust voodis ka näiteks psühholoogilised tegurid, aga kindel on see: ilma normaalse T tasemeta kannatab mees suure tõenäosusega erektsioonihäirete käes.

Madalat T taset võivad põhjustada näiteks suhkruhaigus või depressioon. Kui sul on riistaga raskusi ja hommikused erektsioonid ära kaovad, siis on see üsna kindel näitaja, et põhjuseks on T.

Professor Hacket märgib, et nii võib libiido langeda ja üleüldine huvi seksi vastu kaduda. See võib lõpuks kaasa tuua ka olukorra, kus mehe kodust kaob ka tema naine ja sealjuures koos lastega.

3. Tervis

T ja insuliin töötavad käsikäes. Ka valitseb sümbioos T ning tuju ja heaolu mõjutavate neurotransmitterite vahel. Ent on raske öelda, kas madal T tekitab suhkruhaigust või tekitab suhkruhaigus madalat T-d. Samamoodi võivad depressioonis inimesed kannatada hormonaalsete häirete käes või hormoonihäiretega inimesed põdeda depressiooni.

Madal T tase kolmekordistab riski teise tüübi diabeedi väljakujunemiseks ja II tüübi diabeediga inimestel on märksa kõrgem tõenäosus T taseme langemiseks.

Kuidas teha kindlaks, kas sul on madal testosteroonitase?

Vaata allapoole. Märgiks võivad olla nii raskused erektsiooni saada kui ka hoida.

Lisaks on erinevaid sümptomeid, mis võivad küll ka viidata depressioonile või mõnele muule haigusele. Libiido langus, hommikuerektsioonide kadumine, jõu ja lihasmassi vähenemine, väsimus, kaalutõus, depressioon, olukorra halvenedes ka jalakarvade väljalangemine ja kuumahood.

Tähtis on olla arstiga aus ja rääkida häbenemisest hoolimata ka magamistoaprobleemidest – muidu võivadki arstid panna depressiooni diagnoosi ja jätta testosteroonitaseme mõõtmata.

Kas peaks võtma testosteroonipreparaati?

Vastus on ilmselge: kui seda kehas napib, siis jah, muul juhul aga kindlasti mitte. Ravi on üldiselt päris edukas. Libiido taastub kiiresti, energia ja erektsioonidega läheb küll kauem. Kaalukaotuse ja insuliinitaseme tõusmisega võib minna kuni aasta.

Ravimise viis sõltub elustiilist. Kui sul on korrapärane hommikune režiim, siis on mõistlik hommikuti peale kanda geeli. Teistel töötavad paremini pikaajalise mõjuga süstid.

(Pixabay)

Kuidas tõsta testosteroonitaset loomulikul teel?

1. Leia tasakaal

Austraalias tehtud põhjalik uuring näitas, et oluline on elustiil – mida täisväärtuslikumalt mehed elasid, seda vähem nappis neil kehas testosterooni. Hästi mõjusid ka vähene soolatarvitamine, kala söömine, mõõdukas sportimine, normaalne kehamassindeks, mittesuitsetamine ja joomise vältimine.

2. Väldi ravimeid ja narkootikume

Näiteks valuvaigistid võivad häirida neurotransmitterite tööd ja hormoone kontrolliva ajuripatsi tegevust. Aju tegevust mõjutavad ka näiteks kanep ja kokaiin.

4. ... aga võta õigeid ravimeid ja toidulisandeid

Põletikuvastased ravimid mõjutavad neurotransmitterite tööd soodsas suunas, head teevad ka D-vitamiin ja kalamaksaõli.

4. Põleta pekki

Mitte ainult see pekk, mis annab sulle õllekõhu, pole T-tasemele kahjulik, vaid ka vistseraalne ehk keha siseorganeid ümbritsev rasv. Mõnikord aitab taset tõsta isegi viieprotsendiline kaalulangus. Aita ennast ise ja hüppa rattale.

5. Söö end terveks

Toit on ka testosterooni kütus. Lisaks rasvale tasub T huvides vähendada ka süsivesikute tarbimist. Aga hormoonide toimimist vähendab ka see, kui mees ei omanda piisavalt kaloreid.

6. Ära joo

Kõige parem efekt on T-le, kui oled täiesti karske, aga isegi senisest mõõdukam napsutamine on abiks. Alkohol suudab lühiajaliselt T tootmist tõsta, aga pikemas perspektiivis tase siiski kukub. Ühtlasi mõjutab alkohol unekvaliteeti ja sellest on vaid kukesamm muude jamadeni.

7. Vürtsita