Prantslastest paar Celine Lemarchand ja Aurelien Thiebaut armastavad nii loomi kui ka reisimist. Seega, minnes pikemaks ajaks reisima ei suutnud nad ka oma armast koera ära anda – nad võtsid ta hoopis kaasa!

„Kui sul on koer, siis pead tema eest vastutama. Jätta Yuuka (koera nimi) mitmeks kuuks kellegi hoolde, on mõtlematu. Esiteks seetõttu, et me igatseksime teda liiga palju – ta on nagu pereliige – ja teiseks keegi lihtsalt ei võtaks looma üheksaks kuuks enda hoolde,“ räägib Aurelien.

Esialgu plaaniti reisida Austraalia ja Uus-Meremaa piirkonnas, kuid sealne ilm ning koera riiki toomisega kaasnev paberitöö peletasid neid eemale. Selle asemel võeti suund hoopis Lõuna-Ameerikasse.

Celine toob välja, et koer on rändava elustiili üle tõeliselt õnnelik. Pariisis elati 45-ruutmeetrilises korteris, kuid nüüd saab ta palju ringi kalpsata.

Aurelien nendib, et neid peeti hulludeks, sest tahtsid koeraga reisida. Nüüd on nad tõestanud, et see pole üldse nii võimatu.