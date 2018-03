Kütusepaak tasub täis panna enne kui paned auto seisma. Täis paaki ei teki kondensvesi nii kergelt kui tühja.

Kui su auto on diiselmootoriga, tangi talvist diiselkütust nii palju kui võimalik, enne kui auto seisma paned. Kontrolli ka, kas jahutusvedelik kannatab pakast – ka võimalikku väga külma pakast.

3. Kontrolli ja lisa rehvirõhku

Rehvirõhku on põhjust kontrollida ja lisada 0,2 bar rohkem kui autotootja juhistes kirjas. Nii võid olla kindel, et kõva pakasega ei vaju rehvid lössi. Kaua lössis olnud rehvid võivad murduda ja sõidu ajal ebaühtlaselt veereda.

4. Vali hoolega parkimiskohta

Pargi auto tasasele pinnale nii, et võid jätta käigu sisse ilma, et peaks kasutama käsipidurit. Kui käsipidur on peal võivad piduriklotsid kinni roostetada, kui auto pikalt seisab. Vajadusel võid rataste alla panna klotsid, et auto püsiks paigal.

Oluline on, et auto ei oleks pargitud auku või lohku. Sest kui temperatuur tõuseb nullist kõrgemale ja vesi vajub lohkudesse, siis seisab su auto poriloigus.

Ilma jahenedes vesi loigus jäätub ja su auto jäätub maa külge kinni. Kui järgmisel päeval on pakane, siis ei saa autot naljalt maa küljest lahti, vähemalt on oht, et rehvid purunevad.

5. Korista auto seest ära

Kui sa jätad auto talveks seisma korista autost ära kõik, mis kõlbab süüa, et närilised ei pressiks autosse. On olnud juhuseid, kus hiired teevad suurt kahju, närides läbi elektrijuhtmed, auto polstri ja istmed.