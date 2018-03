N: nägu. Palu arvatavalt rabanduse saanud inimesel naeratada ja vaata, kas naeratus on kõver.

O: oksad üles. Palu inimesel mõlemad käed üles tõsta ja tee järeldus, kui üks käsi ei tõuse.

B: banaan-bingo-bubert. Küsi inimeselt midagi või palu tal sõnu hääldada. Ebaselge hääldus kinnitab tervisehäire olemust.

E: EMOsse! Mida kiiremini rabanduse ohver haiglasse saab, seda tõenäolisem on tema ellujäämine.

3. Ära ole veritsev tohman

Kui nina hakkab verd jooksma, siis ära kalluta pead kuklasse. Nii võib veri voolata kurku ja sind isegi lämmatada. Selle asemel hoia pead just allapoole, pigista nina sõrmedega kinni ja hoia. Ühel hetkel jääb verejooks järele.

4. Õiges järjekorras

Eesti keelde on vastav nipp väga raskestitõlgitav ja mnemotehniliselt ei pruugi see olla ka liiga pädev, aga igatahes kõlab see kirjeldatava olukorra kiuste lõbusalt. Nimelt tuleks nipi autori sõnul jätta meelde lause „Really big boobs should fill both hands“ („Tõeliselt suured tissid peaksid täitma mõlemad käed“) ning kontrollida ja ravida vastavalt algustähtedele järgnevaid asju: Responsiveness, Breathing, Bleeding, Shock, Fractures, Burns, Head injuries. Ehk reageerimisvõime, hingamine, verejooks, šokk, murrud, põletused, peavigastused.

5. Mõtle ka endale

Endine sõjaväemeedik märgib, et esimene reegel on: ära aseta ennast ebavajalikku ohuolukorda. See võib olla raske, kui adrenaliin on üleval, aga siiski peaks kõigepealt mõtlema sellele, et ka iseenda pulss ikka lööma jääks. Mõtle õnnetuse põhjustele ja sellele, kas abi andmine asetab sind ohtu.

6. Musta huumorit ehk ära tera välja tõmba

„Kui kedagi on millegagi pussitatud, siis ära seda välja tõmba. Ja kui sattusid paanikasse ja siiski tõmbasid selle välja, siis ära taeva pärast vähemalt ürita seda tagasi panna.“

7. Laula laulukest

Kunstlikku hingamist tehes võib õige rütmi anda sellise laulu ümisemine nagu Bee Gees’i „Stayin' Alive“. Queeni „Another One Bites The Dust“ on ka abiks, aga see ei meeldi meditsiinikursuse instruktoritele.

8. Alati pole asi alkos

Kui keegi käitub, nagu oleks ta purupurjus, siis ei pruugi ta seda tingimata olla. Puuviljane hingeõhk võib viidata hoopiski diabeetilisele šokile.

9. Looduslik peahaavasulgur

Kui kellelgi on peahaav, siis võib mõnikord sidemest efektiivsemgi verejooksu sulgemise viis olla see, et haava kohal tõmmatakse ohvri juuksed kokku ja seotakse sõlme.

10. Sideme aseaine naistelt

Kui sidet pole haava sulgemiseks ja verejooksu peatamiseks võtta, siis tasub lähedal asuvatelt naistelt küsida, kas mõnel neist on ehk käekotis hügieenisidemeid või tampoone.

11. Võtmesõna: väiksed