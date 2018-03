Niiskust imav pulber võib aidata terve päeva seda regiooni kuivemana hoida – nii ennetatakse higi kogunemist, mis võib tekitada põletikke, halba lõhna ja sügelust. Vastavad puudrid on reeglina kas talgi või tärklise baasil. Talk kaldub olema efektiivsem.

Hoia seenevastane kreem käepärast

Kubeme sügelust võib põhjustada seentõbi. Nii pärmseened kui muud fungused armastavad niisket ja halvasti ventileeritud kasvupaika. Kui tekivad vastav lehk ja sügelus, siis tuleks kaks korda päevas ühe või kahe nädala jooksul määrida piirkonda seenevastase kreemiga.

Ära lase higil kuivada

Pärast trenni mine alati duši alla, ära jää higimärgade riietega passima ja pane alati jalga puhas aluspesu. Paljud põletikud saavad alguse riietes pesitsevatest bakteritest ja neil ei tohiks lasta liiga kaua kehal mõnuleda.

Kasuta niisutavat seepi

Koorijaid, karedaid harju ja nuustikuid tasuks duši all käies kubemepiirkonnast eemal hoida. Sest need kipuvad tundlikku nahka ärritama ja just munandinahk on väga tundlik. Parim pesuvahendivalik on lihtne toitvate omadustega pulkseep, näiteks Dove.

Trimmi, aga ära üle trimmi