Uusimate kuulujuttude kohaselt on Sony juba saatnud stuudiotele järgmise PlayStationi arenduskonsoolid, et mänguloojad saaksid ennast veel avalikustamata tehnoloogiaga kurssi viia.

Info pärineb Marcus Sellarsilt, kes on viimaste nädalate jooksul lagedale tulnud mitmete suurte ja tõsiseltvõetavate ennustustega. Näiteks pärineb temalt info, et tänavune „Call of Duty“ saab olema „Black Ops 4“ ja et „Diablo III“ leiab peagi tee Nintendo Switchile. Hiljuti pani Sellars täppi eile toimunud Nintendo Directi kuupäeva ennustamisega. Valdav osa mehe väidetest ei ole saanud ametlikku kinnitust, kuid mitmeid Sellarsi ütlusi on vahetult pärast avalikustamist kinnitanud kolmandad osapooled.

Peale tehniliste näitajate ei ole arenduskonsoolil tulevikus potentsiaalselt ilmuva PlayStation 5 konsooliga palju ühist. Tegu on tõenäoliselt arvutiga, mille kokkupanemisel on lähtutud PlayStation 5 eeldatavatest tark- ja riistvara näitajatest. Arenduskonsoolide eesmärk on anda stuudiotele võimalus kombata uue masina piire enne, kui sellele mänge tootma asutakse.