Eilse rahvusvahelise naistepäeva ning pooleteisekordse tavahinna kiuste tühjaks ostetud lillepoodide valguses küsib ka ÕL Mehele: kallid naised, kas te oskate peast öelda, millal on meestepäev? Ning miks me seda sündmust vähemalt mitte märkimisväärselt ei tähista?

„Kui sa oled mees ja sulle meeldib omaenda päeva tähistada, siis ära kuluta sellele aega, et küsida naistelt, millal meestepäev on,“ jätkab LH. „Kasuta seda aega – mida sul on ligi kaheksa kuud – oma rahvusvahelise meestepäeva peo planeerimiseks. Kas pakud õlut, millele paned sinised sildid? Kas teed video sellest, kuidas sa väärtustad oma töökoha meeskolleege, noh, teoreetiliselt, aga mitte piisavalt, et kaitsta neid ahistamise eest? Kas nõuad McDonald’silt, et nad keeraksid enda logol ühe külje ülespoole, et see algaks sama tähega nagu sõna „mees“, sest nii tunned end tõeliselt võimukana?“

„Noh, tunne sellest lõbu,“ märgib LH ilmselt mõnevõrra feministlikult kulmu kortsutav naisautor.

„Sinu peoeelarve on meie omast nagunii suurem,“ lisab ta lõpetuseks palgalõhele viidates.