Hoolimata sellest, et enamik inimesi oma elu mingil perioodil seksi harrastab, levib kondoomide kohta märkimisväärselt väärarusaamu, kirjutab FHM. Umbes nagu oleks ühiskond otsustanud: hei, levitame kummide kohta veidike valeinformatsiooni – miks võiks ometi valesti minna? Noh, päris palju võib: näiteks suguhaigused ja soovimatu rasedus. Seksuaalselt aktiivne inimene ei tohiks kindlasti uskuda preservatiivide kohta nii suust suhu kui internetis levivat pullikakat. Eeskätt alljärgnevat viit müüti. Kui usud, siis võib vajada näiteks ravi herpese vastu. Või mähkmeid. Palju mähkmeid. Müüt: kondoomid ei aegu Kui sul on rahakoti vahel üks ja sama kondoom olnud aastast 2002, siis pole see kindlastu okei. Allikate teatel on latekskondoomi eluiga umbes viis aastat ja spermitsiidiga kummidel kolm aastat. Aegumistähtaeg on kõigil pakenditel kirjas. Heida sellele pilk ja sa ei kahetse.

Müüt: kondoomid annavad sajaprotsendilise kaitse suguhaiguste vastu

Jah, see on natuke hirmutav valeväide, aga tuleb välja öelda. Kondoomid annavad suguhaiguste vastu kõige parema kaitse, aga 100% garantiid ei ole. Näiteks: kui kellelgi on herpes välja löönud ja haavandid asuvad ka sellistes piirkondades, millega kokkupuudet kondoom ei kaitse, siis võid ikkagi saada herpese. Müüt: vees ei pea kondoomi kandma See on maailma teismeliste seas üks levinumaid kondoomimüüte. Vesi ei tapa suguhaigusi ega spermatosoide. Ka mullivannis, basseinid, ookeanis jne on võimalik rasedaks jääda või suguhaigustesse nakatuda. Müüt: kui naisel on menstruatsioon, siis pole vaja kondoomi kasutada Nii nagu vesi, ei kaitse ka menstruatsioon sugulisel teel levivate haiguste eest. Ja kuigi rasestumine on naise päevade ajal vähetõenäoline, pole see siiski võimatu. Müüt: kondoomid purunevad kergesti