Lühidalt: Galaxy S9+ teeb iPhone’ile ära ja on hetkeseisuga maailma kõige kiirem nutitelefon, kirjutab testitulemusi vahendanud BroBible.

Apple ja Samsung on mitmete tegurite poolest teistest nutitelefonitootjatest peajagu üle. Eriti turuosa suhtes: need kaks giganti omasid mullu neljandas kvartalis 40% koguturust. Ka peetakse kaht tootjat nutitelefoni tehnoloogia tippudeks. Minevikus on Apple’i iPhone’id olnud kiiremad kui kõik teised nutitelefonid, sealjuures isegi kiiremad kui Samsungi lipulaevad. Aga nüüd pole Samsung mitte ainult Apple’ile kannule jõudnud, vaid Lõuna-Korea elektroonikatootja on oma uusima Galaxy’ga iPhone’idest isegi mööda läinud.

YouTube’i kanali EverythingApplePro testijad korraldasid iPhone X-ile ja Samsung Galaxy S9+-ile rea kiiruseteste. Telefonid ühendati sama wifi-võrguga, neile installiti samad äpid ja pandi isegi ekraanil samasse järjestusse.