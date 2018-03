End pikalt oodata lasknud (ning seda jätkuvalt tegev) ZA/UM Studios poolt valmistatav isomeetriline detektiivirollikas „No Truce With The Furies“ on ootamatult nime vahetanud. Uhiuuest treilerist paljastub, et pikk ja omapärane tiitel vahetus kahesõnalise fraasi – „Disco Elysium“ – vastu.

„No Truce With the Furies“ on loopõhine isomeetriline rollimäng, mis asetab mängija läbipõlenud politseiniku kingadesse. Lubatakse unikaalse kunstilise stiiliga ning laialdase tegevusvabadusega maailma, kus keskset rolli täidab lugu, milles kõige väiksemalgi otsusel saavad olema märgatavad tagajärjed. Mängu narratiiv on sündinud eesti-karjala romaanikirjaniku Robert Kurvitza sulest.

„Disco Elysium“ toob disko ja mõrvamüsteeriumid meieni juba tänavu, 2018. aastal. Loodetavasti.