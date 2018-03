Tesla ja SpaceX juht ning üleüldine tehnikavõlur Elon Musk astus möödunud nädalavahetusel üllatuslikult üles South by Southwest festivalil, kus ta rääkis viisidest, mil inimkond enda hukatuse võib leida.

The Verge vahendab, et mainitud said Kolmas maailmasõda, robotite ülestõus ning kliima soojenemine. Seetõttu on Muski meelest ääretult oluline, et inimkond asuks kiiremas korras lähimaid planeete ja taevakehi asustama, tuues näiteks juba ammu huviorbiidis olnud Marsi ning Maa ustava kaaslase Kuu. Äärmisel juhul oleks tegemist turvavõrguga ning ilmselgelt on Musk vanasõna „Parem karta, kui kahetseda!“ suur fänn.

„Inimkonda ootab ees veel üks Pime aeg, eriti kui aset leiab Kolmas maailmasõda“, hoiatas Musk enda kõnes. Lühendamaks toda pimedat perioodi, tasuks inimkonnal kolida lähedal asuvatele taevakehadele, et hiljem naasta ja planeet Maa tuhast üles ehitada.

Oma kõnes mainis Musk, et juba praegu ehitatakse kosmoselaevu esimeste reiside jaoks Marsile, mis on lennuks valmis järgmise aasta esimeses pooles. Tõenäoliselt on vaid aja küsimus, mil Elon Musk Maa seljataha jätab ning Marsile suvila ehitab.