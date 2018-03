Suure teleri ostmisel pole hind enam kõige suurem probleem, märgib fastcodesign.com. Sest telekad muutuvad üha taskukohasemaks. Aga suurim probleem on hoopiski see, et su silmipaitavalt disainitud elutoa seinal on nüüdsest suur must kast – nagu must auk, mis imeb endasse kogu su hea maitse. Samsung lahendas küsimuse – vähemalt osaliselt – kameeleonteleriga.

Samsung avaldas eelmisel nädalal uue sarja 4K QLED-telereid, millel on rakendus nimega Ambient Mode. See sulandab teleri kameeleonina seina sisse. Kuidas? Nii, et teed pärast teleri paigaldamist seinast ja telekast pildi ja seadeldis kasutab seda siis kamuflaaž-ekraanisäästjana. Tulemuseks on senisest vähem silmatorkav teler. Ka võib teleri seadistada puhkehetkel näitama näiteks mõnd kaunist maastikupilti ja mõjuma nii maalina.

(Tootja)