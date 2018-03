USA meestesait Esquire valis välja kümme autojuhiõlut, mis maitsevad enam-vähem nii hästi, et pähe tekkivat suminat väga palju igatsema ei peagi. Tore on sealjuures see, et joodavamate alkoholivabade õllede valikusse – enamik muide tehtud Euroopas – pääses ja kiidusõnu pälvis Tartus toodetav kali. Alkoholivabade õllede kohta on käibel mitu vana nalja. Näiteks võrreldakse seda porno kuulamisega raadiost. Või ilma patareideta vibraatoriga. Sest alkoholivaba õlu on ju paha. Või kas ikka on? Alkovabad õlled on kaua olnud üsna toores värk, õlletootjate kõige lahjem „lahja“ õlu. Aga mitmed väiksemad tootjad – eriti Euroopas – on lõpuks hakanud pruulima enam-vähem joodavaid mittealkohoolseid humalajooke. Eriti Saksamaal, millel on juba üsna pikk „alkoholfrei“ jookide tootmise ajalugu.

Siiski on täiesti teaduslikult põhjendatav, miks „peaaegu õlu“ pole nii hea, kui kraadidega jook. Uskuge või mitte, aga alkoholivaba õlu saab alguse päris õllena ja seejärel kuumutatakse alkohol sellest välja. Aga alkohol ise on maitseaine, lisades joogile kuivust ja alkoholist kuumust. Sellest ilmajäetuna kipuvad paljud alkoholivabad õlled olema magusad ja siirupised ning jätavad suhu imala maitse. Tänapäeval on õnneks osad tootjad suutnud sellest lõdvast suhkrususest jagu saada sel moel, et lisavad õllele mõrkjamaid vürtse ja palju humalat. Väga sageli pole siiski nende pingutustest piisavalt kasu, et tõsisemad õllesõbrad neid alkoholivabu õllesid jooma asuks.

Siinkohal mõned Esquire’ valitud õlled, mis sobivad neile, kes on rasedad, ei saa juua, ei taha juua, peavad autot juhtima või lihtsalt ei taha homset päeva pohmelli käes vaeveldes raisku lasta. Weihenstephaner Hefeweissbier alkoholfrei 1040. aastal asutatuna on see pruulikoda maailma vanim ja neil on olnud omajagu aega oma alkovaba toote timmimiseks. „Tundub“ peaaegu nagu päris. Nisu annab banaanilikku aroomi, lisanduvad näiteks sidrun ja vist isegi nelk. Pärast paari pärisõlut võib õllesõbra isegi ära petta. (Pixabay) Brewdog Nanny State Šoti pruulikoda on kord teinud maailma kangeimat õlut (End of History, 55% vol.), aga neil on sortimendis ka null-õlu. Väga humalane, ootamatult mõrkjas. Clausthaler Golden Amber Clausthaler ongi pühendunud ainult nullkraadiste õllede pruulimisele ja nende trikk seisneb selles, et käärimine peatatakse enne seda, kui alkohol tekib. Ja see isegi töötab. Mikkeller Drink'in the Sun/Drink'in the Snow Taani mustlaspruuli suveõlu on hägune, tsitruseline ja värskendav. Talvejook on tumedam ja pruulitud hooajale vastavate vürtsidega ning sealjuures ikka sama alkoholine kui kuum kakao. Paulaner Hefe-Weissbier alkoholfrei Müncheni õlletootja kinnitusel on see alkovaba pruul isotooniline, sisaldades elektrolüüte, toitaineid ja mineraale. (Tootja) Vandestreek Bier Payground alcohol vrij IPA Hollandi alkoholivaba IPA on kipitavalt karboniseeritud ja tsitruseline. Hägune ja kuldne, natuke võine ja linnaseline. Kehrwieder Ü.NN IPA alkoholfrei Kolm aastat tagasi Hamburgis avatud „loominguline pruulikoda“ sai kähku selgeks, kuidas teha suupärast alkovaba õlut. Täitsa ehe IPA – ainult, et laulu- ja tantsutuju ei tekita. Kormoran 1 NA 100 Olsztyni väikepruulikoda Poolamaal kasutab kohalikke mahekoostisosi nagu näiteks küüslauk ja speltanisu. Pale ale’ile annavad täitsa ausa maitse rukkilinnased ja Citra humalad. Siiski on filtreerimata joogil ühe protsendi jagu kangust. A. Le Coq Imperial Kvass „Võid oma nurgapoes näha alkoholivaba õlut, aga ilmselt ei näe sa seal kvassi (kalja – toim). Vana maailma stiilis – enamasti iidse meetodi järgi, kasutades tumedat rukkileiba koos suhkru, mahla, puuviljade ja ürtidega – toodetakse tänapäeval harva. See teeb Eesti nullprotsendilise kvassi seda ebaharilikumaks. Pigimusta värviga 0,5-protsendiline õlu on puhas vedel leib, mida on röstitud karamelliseerumiseni.“ Coors non-alcoholic