Ralliversioonil oli hobuseid veel kaks korda enam – 500 HJ. Sellega sõitsid sellised vanameistrid nagu Ari Vatanen, Juha Kankkunen ja ka Michèle Mouton (s 1951) – tänaseks ainus naine, kes autorallis sellisel tasemel kaasa on löönud.

Kõrge latt

Peugeot 205 GTi-d on läbi aegade peetud üheks väga õnnestunud autoks. Kiidetud on head juhitavust ning väga kerget käiguvahetust, 205-ga oli võimalik tõepoolest sõitma õppida. Nagu päriselt, mitte nagu kaabuga pensionär.

Seetõttu on Peugeotil tänapäeval väga raske oma varem Väga Kõrgeks seatud latiga toime tulla. Kuid milleks võrrelda kahe totaalselt erineva ajastu lustivagunit? Tulnud on uued saastenormid, muutunud on liiklustihedus ja inimeste sõiduvajadused.

Hommikusöögiks metallipuru

Lõviembleemiga Peugeot 308 GTi lasti rajale rivaale (nt Leon Cupra, Golf R, Civic Type R, Focus ST) püüdma aastal 2015.

Aastal 2017 välja tulnud uudismudelil on muudetud pisut esiosa õhuvõtuavade välisilmet ja mootorikatet, lisatud mõni ohutus- ja mugavusvarustuse element.

Mootor ja tehnika jäeti samaks. Mootor muuseas, on kasutusel olnud Peugeot RCZ kupeel, kus 270 HJ variant ilmus valikusse 2014.

Veeretasin valge-punasekirju proovisõiduauto liiklusesse. Esmalt tasa ja targu, kuivõrd ilmateade lubas nädalavahetuseks lörtsi.

Kolmesajakaheksasne gee-tee-ii oli ettenägelikult varustatud Michelin Pilot Super Sport 235/35 R19 suverehvidega. Autot üle andnud spetsialist lisas kavalalt: „Olge ettevaatlik. Mootor tõmbab nagu loom!“. Elevus ainult kasvas.

Isalõvi brutaalsust sain kuulda juba linnasõidul. Ma väga loodan, et rõhutatud metalne heli käigukastis ei olnud tingitud mitte sellest, et proovisõiduauto kilometraažinumber oli kõigest alla kümne tuhande.

Ja kui pöörded kiirendusel lakke kerkisid, kostus esimeselt teisele käiguvahetusel aeg-ajalt käiguosas heledaid laksakaid. Kuuldavasti tuuniti mudeliuuendusel pisut ka 6-käigulise manuaalkäigukasti võlle, et need paremini kestaksid.