Värske uuring võtab maha kõikvõimalikud hirmud, mis on seotud rattasõidu ja selle negatiivse mõju kohta seksuaalsele tervisele, kirjutab Spordipartner. Varem on kõlanud arvamusi, et pikaaegne sadulas istumine võib vähendada antud piirkonnas vereringlust, kuid antud uuringu tulemuste põhjal pole muretsemiseks põhjust.

Journal of Urology veebilehel avaldatud uuring soovitab soojalt rattasõiduga tegeleda. Spordiala aitab vähendada südamehaiguste ja vähi ohtu, parandab füüsilist vormi ning aitab kaasa eluea tõstmisele.

Uuring tõi siiski negatiivseima asjana välja selle, et viiendikul ratturitest tekkis sadulas istudes seksuaalne tuimus – kas ka pikemaajaliselt, seda alles uuritakse.

Refereeritud loo täistekst Spordipartneris.