Ehk oled unistanud sellest, kuidas lähed pärast rasket tööpäeva koju ja hüppad lõõgastuseks omaenda pallimerre? Üks Austraalia mees täitis selle unistuse ja ehitas endale isikliku pallimere – 30 000 tühjast õllepurgist. Popularmechanics kirjutab, et „pallimere“ tõi avalikkuse ette sellest mitmeid videosid avaldanud YouTube’i kasutaja Tammy Penhall. Suur Victoria Bitteri purkidega täidetud salv asub Lõuna-Austraalias Moonta’s ja kümnete tuhandete purkide kogumiseks kulus omanikul 15 aastat. See tähendab, et purgikollektsiooni lisandus keskmiselt umbes kuuspaki jagu päevas. „Mõned mehed on kommenteerinud, et see võiks olla nende unistuste pallimeri,“ märkis Penhall videos. „Noh, siin on teie unistuste õllemeri.“

Kes too õllearmastaja on, sellest videos ei räägita. Küll aga ütles Penhall ise ühes intervjuus, et mees rebib õllepurkidelt avamisrõngad maha, et annetada need kohaliku kogukonnaklubi ratastoolifondi tarbeks. Video autori kinnitusel on kõik salves olevad purgid tühjendatud omaniku enda tagahoovis – arvatavasti küll sõprade abiga.

Teises videos on salves veelgi rohkem purke kui varem. Mõnel neist on näha paksu tolmukihti, mis näitab, et need on seal olnud aastaid. Kolmandas videos muutub autor murelikuks, kui keegi meesterahvas kipub õllepurgimerre uppuma ja tal on raskusi väljapääsemisega. Lõpuks õnnestub tal end siiski laetala abil välja sikutada. Penhall ütles intervjuus veel ka seda, et too kohalik mees – vaikne ja omaette hoida eelistav maapoiss – on tühje õllepurke kogunud varemgi. Enne õllepallimere tegemist viis ta ükskord kohalikku taaskasutuskeskusse-jäätmejaama 10 000 purki.