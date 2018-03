Nad teevad saltosid! Nad avavad uksi! Nüüd on astutud järjekordne samm, sest robotid on pandud muusika järgi tantsima.

Robotic Systems Lab on enda YouTube'i kanalile üles laadinud video, milles demonstreeritakse, kuidas nende loodud metallist loomake, nimega ANYmal, muusika taktis puusi hõõrutab. ANYmali küljes on mikrofon, mille kaudu ta muusikat analüüsib ning vastavalt sellele enda koreograafiat muudab. Kõik see toimub reaalajas ning robot ei vali eelprogrammeeritud sammude vahel.

Roboti tantsukava võib tunduda küll lihtsakoeline, ent lähemal vaadeldes tundub see olevat mitmekesisem, kui ühe keskmise ööklubis puusi õõtsutava Eesti mehe oma.

On viimane aeg uusi samme õppida, muidu on oht, et Su partner läheb hoopiski robotiga jalga keerutama!