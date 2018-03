Täna nädala pärast algab kevad! FHM leiab, et kevadriideid ostes ei peaks mees liiga palju raha kulutama – see aastaaeg on väga muutlik ja mingit kuldset riietumiskeskteed lumetormi ja lõõskava päikese vahel raske leida. Tõsi. Küll aga on olemas mõned nii klassikalised kui ka praegu moes olevad meeste kevadriietuse nurgakivid, mida tasub endale hankida – ja mis ei pruugi sealjuures sugugi palju maksta, näiteks netikaubamajast soetades. Kindlasti tasub silm peal hoida ka kodumaisel kaubavalikul. Teksajope Kui just paduvihma ei saja, siis on klassikaline rekamehejakk ideaalselt mitmekülgne kevadrõivas – sisuliselt alati moes ja mehe jaoks piisavalt erineva kola kaasaskandmise taskutega varustatud. Eelistada võiks sinist tooni ja suurus peaks olema piisav, et jaheda ilmaga kanda tagi all näiteks õhemat kapuutsikat. Kui tuleb ka kerge vihmahoog, siis tõstad krae üles ja elu on jälle lill.

Tuntud brändide teksatagid kipuvad maksma ligi sada eurot või enamgi, Amazonist võib aga näiteks Wrangleri taolise firma toote hankida 30-57 euroga, millele küll lisandub postitasu. (Pixabay)

Nahktagi Nendeks kevadpäevadeks, kui vihm teksatagi liiga kiiresti läbi leotaks. Samuti igikestvalt meestemoes ja klassikaliselt musta värvi. Odavat nahktagi pole olemas, vähemalt mitte sellist, mis mõni aeg pärast kandmise alustamist vakstuks ei osutu. Amazonist saab aga üsna toeka tagi isegi ca 120 euroga. (Pixabay) Kergkulutatud teksad Helesinised kergelt kulutatud teksad on jalas väga mugavad ega aja erinevalt talvistest paksematest jalavarjudest sääri higistama. Light-wash teksadega on küll nii, et võid osta kalli brändi omad enam kui 300 euroga ja saada sellised, mis tunduvad jalas nagu täielik jamps. ideaalis võid aga leida kümneka eest sellised, mis istuvad nagu sõrmkinnas. Quality Durables Co. kergpesuteksad maksavad Amazonis u 29 eurot. (Pixabay) Valged tennised Valge värv on kevadist tolmu ja pori arvestades kõige hullem valik. Häda on aga selles, et need sobivad kõigega kokku ja nõeluvad ükskõik millise riietuse ühtseks ja sobituvaks tervikuks. Tollise tallaga Maddeni meestetennised saab Amazonist ca 28 euroga. (Pixabay) Camel poolsaapad Kingade või tennistega käimiseks võib kevadel vahepeal olla liiga plirts-plärts ja siis on abiks kergesti jalgatõmmatavad poolsaapad. Ideaalne ja ilus kevadine värv on kaamelipruun. Amazonist saab Arideri saapad 21-30 euroga. (Amazon) Sportlik lukuga kapuutsikas Põrutad uksest välja, sihiks jõusaal või toidupood? Lukuga pusa pealeviskamine on kiireim ja lihtsaim viis end kevadise õueõhu jaoks valmis panna. Seda just siis, kui tagi jaoks on liiga soe ja T-särgi jaoks liiga jahe. Head kapuutsiga pusa värvid on must, hall või tumesinine. Hanes’i klassikalise meesteka saab Amazonist soetada vähem kui 9 euroga. (Amazon) Õhuke sviiter Igal mehel peaks olema kapis selline kevadine õhuke sviiter – toekam kui pikkade varrukatega särk ja samas õhem kui kampsun või pusa. Hea ja mitmekülgne värv on helehall, aga kui tahad särtsakam paista, siis võiks sobida ka näiteks õrnlilla, kollakasroheline või isegi õrnkollane. Ümara kaelusega puuvillase Nautica sviitri saab veebikaubamajast osta u 27 euroga. (Pixabay) Stiilsed päikseprillid