Kui oled kunagi unistanud sellest, et sulle makstakse reisimise eest, siis oleks ju imehea variant töötada kruiisilaeval. Aga kas oled selleks ikka suuteline?

Kruiise korraldav Disney Cruise Lines postitas hiljuti töökuulutuse, milles otsitakse töötajaid laevadele, mis sõidavad Mehhiko, California ja Bahama privaatsaarte piirkonnas, kirjutab Daily Mail. Vinge pakkumine? Ongi – ainult et töötama peab 70-84 tundi nädalas ning vaba aeg on limiteeritud. Võrdluseks Eestis töötatakse nädalas 40-45 tundi.

Muude nõudmiste hulgas on see, et töötaja peaks kajutit jagama, võiks osata hispaania või portugali keelt ja omama kaheaastast teeninduskogemust.

Saadav palk on üsna hea – umbes 1500 dollarit ehk 1209 eurot kuus. Sealjuures kõik elamisega seotud kulud on kaetud.