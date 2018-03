Kesk-Ameerikas asuvale Belize riigile kuuluval saarel pakutakse vallatut puhkust – see tähendab, et saarel on riiete kandmine vabatahtlik.

Nädalapikkune puhkus saarel asuvas viietärnivillas maksab lausa üle 13 000 euro, kirjutab Daily Mail. Peamiste tegevuste hulka on märgitud päikesevõtmine ja ujumine kristallselges vees ning sukeldumine.

Puhkus leiab aset septembri lõpus ning vaid korra – sellega püütakse kindlustada ürituse ainulaadus. Saarele pääseb korraga kuni 49 puhkajat.