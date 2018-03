Kevadine päike on väljas ja Accelerista teatel on õige aeg meelde tuletada, et auto esiklaasist näeb hästi läbi vaid siis, kui see on nii väljast- kui seestpoolt puhas ja klaasipuhastajad heas korras.

Madalalt paistev kevadpäike on niisamagi ere, aga oht autojuhi pimestamiseks on eriti suur siis, kui esiklaas on must või kriimustunud. Mida mustem on klaas, seda rohkem kevadine päike pimestab. Seega ei ole puhas klaas pelgalt esteetika küsimus, vaid puudutab otseselt liiklusohutust.

Autoklaaside regulaarne puhastamine seest ja väljast on väike, ent oluline liiklusohutust suurendav tegur. Talve jooksul on klaaside sisepinnale kogunenud rasva- ja mustusekiht, mis vähendab ja moonutab nähtavust ning selle pinnalt murduvad valguskiired toovad kaasa pimestamisohu.