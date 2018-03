Ükskord ammu vaatasime tulevikku ja kujutasime ette, et üsna peatselt on elu äge: meil on robotteenrid, robotarmukesed ja lendavad autod, märgib Maxim. Tehniliselt olemegi selleni jõudnud ja esimesed kaks on juba mõnd aega olemas. Ning paistab, et lõpuks ometi on reaalsuseks saanud ka ammune lendavate autode fantaasia.

Genfi autonäitusel tutvustati Hollandi ettevõtte PAL-V samanimelist sõidukit. Firma pakub võimalust vormistada lendava auto eeltellimus ja loodab hakata sõidukeid ostjateni toimetama 2019. aastal. Ainus takistus on hetkel see, et oodatakse „viimaseid turvasertifikaate“, nagu CNBC on vahendanud.

Sõiduk on kaheistmeline ja tootja nimetab seda güroplaaniks. Selline kujundus valiti turvakaalutlustel ja firma ise märgib, et „mootoririkke puhul saab güroplaan normaalselt maanduda väga väiksel alal“. Kõlab praktiliselt.