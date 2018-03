„Steak and Blowjob Day“ või „Stake and Knobber Day“ (knobber – imemine) sündis Wikipedia andmetel meeste vastureaktsioonina valentinipäevale – mil naised teadupärast ootavad meestelt lilli, kaarte ja südamekujulisi kommikarpe. Ametlikuks pole seda tähtpäeva mõistetavatel põhjustel tehtud, kuid idee levib elavalt internetis, eriti meemide kujul. Naised peaksid idee kohaselt 14. märtsil küpsetama meestele veisefileed ja sooritama fellatio’t.

„Mehel on õnneks vaja kolme asja – suuseksi, võileiba ja vaikust,“ on öelnud kodumaine meeste ja mehelikkuse uurija Jesper Parve. Kaks kolmandikku sellest mõttest läks käibesse juba aastal 2002, kui ühes raadiosaates kõlas üleskutse tähistada 14. märtsil „steigi- ja suuseksipäeva“.

Leidub ka neid, kelle arvates peaks steigi ja suuseksi päeva tähistama 14. märtsi asemel hoopis 20. märtsil – üheks põhjuseks see, et kui Eestimaal on täna emakeelepäev, siis mitmel pool maailmas peetakse 14. märtsi ka matemaatilise konstandi π (Pii - 3,14 jne) päevaks.