Austraalia Queenslandi ülikooli teadlaste värske uuringu teatel on suhtes inimestel kõrgem kehamassiindeks kui vallalistel – hoolimata sellest, et nad toituvad reeglina tervislikumalt ja harrastavad vähem istuvat eluviisi.

Men’s Healthi teatel märkisid teadlased, et „paarikesed kalduvad vallalistega võrreldes tervislikumalt toituma, vähem suitsetama ja vähem alkoholi tarbima“. Miks siis on nii, et kuigi suhe teeb varasemate uuringute teatel inimese õnnelikumaks – aga selle uurimuse kinnitusel ka paksemaks?

„Abielul ja vabaabielul on ebatervislike käitumisviiside soodustamise potentsiaal, kuna paarikesed harrastavad sageli koos selliseid tegevusi nagu söömine, teleri vaatamine ja alkoholi joomine,“ kirjutati uuringus.