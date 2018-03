86-aastane ameeriklane Bob Roth Californiast pani oma esimese golfiringi kirja 15-aastasena. Ta sai toona Newcastle’i Country Clubi rajal enam kui mõõduka 128-punktise skoori, kirjutab BroBible. Enam kui 70 aastat hiljem tegi Roth oma kümnetuhandenda golfiringi.

Et seda naistepäeval kirja läinud saavutust natuke konteksti panna, vaatame veidi numbreid. Oma 71-aastase golfaritegevuse ajal on mees veetnud rajal 50 000 tundi. See tähendab 5,7 aastat või ligi 2100 päeva golfimängu.

Golfimängu alustas Roth 1947. aastal ja sellest alates on ta mänginud kokku 514 rajal.

Roth on aastakümnete jooksul teinud kaks hole-in-one’i ja kokku 836 891 lööki.

„Mind on õnnistatud sellega, et mul pole olnud tõsisemaid terviseprobleeme,“ ütles omal ajal Ameerika õhujõududes teeninud ja poolprofimeeskonnas korvpalli mänginud mees PGA-le. „See on olnud pikk teekond, aga meeldiv teekond. On raske uskuda, et juba üle 70 aasta.“