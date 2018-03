Elektroonikakonglomeraadi Amazon kodulehele ilmus hiljuti salapärane toode nimega „Tom Clancy’s Splinter Cell 2018“. Huvitav, kas see võib viidata sellele ühele Ubisofti mänguseeriale? Ja kas see võib ilmuda aastal 2018? Üks müsteerium ajab teist taga…

On irooniliselt teemakohane, et potentsiaalne järgmine „Splinter Cell“ üllatab mängumaailma oma äkilise kohaleilmumisega. Viimane Sam Fisheri seiklus, alapealkirjaga „Blacklist“, ilmus 2013. aastal ja pärast seda on Ubisoft seeria tuleviku osas kidakeelne olnud. Mitte, et fännid ei oleks lootnud – 2016. aasta E3-l oodati uudiseid uuest osast, kuid selle asemel kutsus Ubisoft mängijaid hoopis suusatama.

Uus „Splinter Cell“ oleks aga Ubisofti jaoks loogiline samm. Tegu on stuudio ühe populaarseima seeriaga, mis fännide soovidest hoolimata ei ole pikalt järjeosa saanud. Kui leke peaks tõeseks osutuma, kuuleme Sam Fisherist uudiseid tõenäoliselt juba üsna varsti.