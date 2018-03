Pärast trenni ja ka pärast alkoholirohkeid pidusid vajab inimese organism rehüdreerimist ehk vedelikuvarude taastamist. Laupäeva hommikuti maitseb mullivesi nii mõnelegi mehele päris hästi – aga on see ikka sama efektiivne kui karboniseerimata vesi? Või peaks keha kiirema taastumise huvides seda vältima, nagu eelmisel õhtul ebaõnnestunult sai välditud tekiilat? The Takeout küsis spetsialistilt järgi.

„Sellel teemal pole uuringuid tehtud, aga teoreetiliselt peaks karboniseeritud vesi hüdreerima keha samamoodi nagu lauavesi ja mõnes mõttes olema isegi kasulikum, sest osadele maitseb see paremini, mistõttu neil on võimalik päeva jooksul rohkem vett tarbida,“ sõnas Connecticuti ülikooli Korey Stringeri instituudi hariduse kaasdirektor Gabrielle Giersch.

Küll aga võib liiga ahne mullivee joomine tekitada gaase ja röhitsemist, mis on ebamugav. Ning mullivees sisalduva gaasi tõttu ei suuda kõht seda nii hästi hoida kui lauavett, mistõttu kiire vedelikutaastamise vajaduse korral on nn vaikne vesi parem variant. Seda siis näiteks pärast maratonijooksu või väga tõsist napsutamist. Muul juhul võib rahulikult ka karboniseeritud vett juua.