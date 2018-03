Käesoleva nädala alguses viis Google'i kunagisest projektist alguse saanud isesõitev auto Waymo õnnelikke väljavalituid Phoenixi tänavatele sõitma. Oli näha nii ekstaasis nägusid... kui ka haigutavaid suid.

Tegemist oli end möödunud aasta suvel kirja pandud vabatahtlike seast välja valitud inimestega, kes said pilgu tulevikku visata. Kindlasti oli Waymo üheks eesmärgiks alandada inimeste hirmu isesõitvate autode ning nendega seonduvate potentsiaalsete õnnetuste ees.

Võttes arvesse, et peale esmast üllatust hakkasid inimeste pilgud rändama, nii mõnigi haigutas ning üks lausa magama jäi, võib üpriski kindlalt öelda, et vähemalt katsejäneste arvates on ilma juhita ringi sõitmine üpriski turvaline.

Kallis lugeja, kas Sina julgeksid istuda ilma juhita auto tagaistmele?