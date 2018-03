Reisimine võib inimese täiesti tühjaks pigistada – välja arvatud kehakergendamise vallas, märgib Lifehacker. Seeditud toit püsib kangekaelselt päevade kaupa soolestikus ja puhkus pole sugugi nii nauditav kui võiks. Mida teha, kui sind tabab reisi-kõhukinnisus ja mis seda üldse põhjustab?

Reisi-kõhukinnisus tekitab inimeses vastikut puhetustunnet ja ta ei suuda mõelda muust, kui sellest, et koormast ükskord ometi vabaneda. Sisuliselt on see reisimehe kõhulahtisuse vastand, too on muidugi ka väga hirmus, aga hoopis teist sorti kõhukoletis.

Gastroenteroloogi David Poppersi sõnul põhjustavad reisimehel kõhukinnistust mitmed tegurid.