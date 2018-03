Tootjainfo: „Et kätte saada see tõeline nauding, mida Mõtsalise pruulikoda pakub, tuleb seda karget märjukest nautida külmalt, pärast sauna ja puhta südamega.“

Väike granaadikujuline pudel, sildil kiri HUUM ja veepiisad. Sõrmepaksune erkvalge vahukiht on väga püsiv ja tihedalt end klaasiseintele vahupitsina haakiv. Õlle värvus - õrna uduvinega kuldne. Aroom on mõrkjas-magusakas, vaigune ja heinane, hea värske vee aluspõhjaga.

Esmamekk on keskmise kehaga ja mõrkjas. Keskmaitse on mõrkjas-magusakas, seedrivaigune, tuuline ja männisalune. Lõppmaitse mängib korraks hapukama, kuivatatud jõhvika laadse vinega keelekülgedel, kuid siis naaseb turvalisse samblasse männimetsa. Järelmekk on magusakas, toeka mõrkja tüvega, tuules kahiseva vürtsika ladvaga ja üleüldse väga asjalik.