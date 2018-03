Autode põrkeraua- ja tagaaknakleebised stiilis „Maksud sõidavad Lätti“ või „Selge grupijuht 1997“ on mõeldud aastaid kestma: need taluvad üsna stoiliselt tuult, vihma, lund, jääd, maanteesoola ja päikest ning kipuvad vaid kergelt pleekima ja räbalduma. Räbaldumine on üks põhjus, miks autoomanikud kleebistest vabaneda tahavad. Teine põhjus on kahtlemata sõnumi sobimatus autoomaniku vaadetega – või kasvõi see, et sõnumiks on reklaam. Art of Manliness on koostanud kena illustreeritud juhendi selle kohta, kuidas tüütutest autokleebistest koduste vahenditega lahti saada.

1. Pese ja kuivata kleebise ala ja ümbrus, eemalda tolm ning pori.

2. Kasuta kuumapüstolit või fööni ja soojenda kleebist. (Esimese vahendi puhul kindlasti väga eEttevaatlikult, et auto värvi mitte kärssama ajada – toim).