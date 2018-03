Varuge pisarate kuivatamiseks taskurätikuid, sest kohe olete tunnistajaks sellele, kuidas Filipiinidel sõtkutakse lapikuks 14 väidetavalt illegaalset vinget sportautot: teiste seas BMW Z1, Porsche 911 GT3, Mercedes SL55 AMG, Opel Manta ja BMW Alpina B12.

Jalopnik kirjutab, et Filipiinidel on kasutatud sõidukite impordi osas väga ranged seadused. Lausa nii ranged, et kohaliku ringhäälingu RTVMi teatel hävitatakse lähiajal 855 seaduse vastu eksinud autot. Teiste seas need 14, mis sel neljapäeval avalikult buldooseri ja kopa abil purustati.

President Rodrigo Duterte on tuntud armutu võitlejana narkoäri ja üleüldse kuritegevuse vastu ning ta oli kohal ka autode hukkamise tseremoonial. „Nende salakaubana sissetoodud luksussõidukite hävitamine näitab meie otsusekindlust hea valitsemise taastamisel, meie rahvusliku väärikuse säilitamisel ja meie inimeste heaolu kaitsmisel,“ teatas president üritusel. „Kinnitan, et ei talu iialgi smugeldamist ega ükskõik milliste eeskirjade eiramist meie sadamates, eriti vabasadamates. Illegaalsete toimingutega tegeletakse, kindlustamaks, et iga osakond, organ ja valitsusasutus on vabad korruptsioonist.“

Kasutatud autode sissevedu Filipiinidele keelati 2002. aastal president Gloria Macapagal-Arroyo ajal. Vastava seadusakti mõte oli tugevdada kohalikku autotööstust ja lõpetada importautode smugeldamine.

14 sel nädalal purustatud autot olid Filipiinidele toodud Jaapanist ja Koreast ning nende koguväärtus oli hinnanguliselt enam kui pool miljonit dollarit.