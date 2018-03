Vladimir Jakušev ning tema pojad Aleksei ja Maksim tegelevad professionaalidena nii nõukogude kui saksa tankide päästmise ja taastamisega. Jakuševid on muuhulgas tirinud soost välja KV-1, mis oli sõja ajal üks suurimaid ja võimsamaid nõukogude tanke. Tanki meeskond uputas oma sõiduki lõhkeainete abil ja selle torn põrutati küljest. KV-1 pääste- ja remonditöödeks kulus Jakuševidel viis kuud.

Tankide päästja amet pole mõistagi lihtne: perekond peab sageli töötama lämmatavas kuumuses, ümbritsetuna sääsepilvedest. Või siis on hoopiski lõikavalt külm. Varuosi on raske leida, kuna nende tootjad lõpetasid tegevuse pea 80 aastat tagasi. Ning kuna sõjaajal toimus tankitehnoloogias väga kiire areng, siis võib juhtuda, et üheaastase vahega toodetud sama mudeli tankide osad omavahel ei sobi. Ning tankide päästmise ajal on ohuks ka masinates peituv lahingumoon. Seni pole Jakuševidel küll õnnetusi ette tulnud.

Osad tankid on rännanud Stalin Line’i muuseumi. Neid on kasutatud ka ajalooliste sündmuste näidislahingutes ja videomängu „World of Tanks“ meeskond on salvestanud tankide ehtsaid mehaanilisi hääli.