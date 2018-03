Paljude meeste jaoks, kes teevad trenni ja tahavad oma lihastele järjekindlalt kütust anda, on valgud oluline ja suur osa menüüst. Häda on aga selles, et mida rohkem valkusid tarvitada, seda hullemaks muutuvad kõhugaasid, märgib FHM. „Proteiinipuuksud“ on julm reaalsus ja sealjuures paraku vältimatu. Täiesti lahti neist ei saagi, küll aga on võimalik gaase – nii nende sagedust kui lehka – paari lihtsa nipiga leevendada.

Alustuseks on oluline märkida, et kõhutuult põhjustavadki valgud. Toitumisspetsialisti Kate Scarlata teatel on mõõdukas gaasi väljutamine igati normaalne, aga muret tuleks tunda siis, kui sellega kaasnevad puhitus, kõhulahtisus või -kinnisus.

Scarlata teatel toodavad proteiinist toituvad kõhubakterid ka väikeses koguses mürgiseid ainevahetussaadusi, millel on leitud olevat seoseid seedeelundkonna häiretega, nagu näiteks soolteärritus.