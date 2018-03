Ülitervisliku eluviisi ja range treeningrežiimiga Tom Brady on USAs nii kangelane kui ka luuser: tema kodumeeskond New England Patriots jäi tänavu ameerika jalgpalli ülimal võistlusel – Super Bowl’il – Philadelphia Eagles’ile alla ja ei suutnud mullust võitu kaitsta. Siiski: vaevalt, et ta kurbusest äsjases Stephen Colberti telešõus terve õlle üheainsa kiire lonksuga „sisse hingas“.

Ilmselgelt ei sobinud see õlleklaas Brady püha dieedirežiimiga, märgib Esquire ja küsib: kas see oli alkoholivaba õlu? Või siis mõni väga väikse mahuprotsendiga õllelaadne toode, mis ameerika jalgpalluri kliiniliselt puhta ja neitsiliku vere alkoholisisaldust hilisõhtuses telesaates lakke ei löönud?

Või oli see siiski ehtne õlu? Sellisel juhul jõi mees küll ilmselt ühe korraga ära terve oma aastanormi.

Kuidas spordimees üheainsa lonksuga õllest jagu sai, vaata allolevast videost. ÕL Mehele aga ei saa jätta märkimata: sul võib olla võimas kõri, aga kui juba õlut juua, siis pigem rahulikult ja nautides.