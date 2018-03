Teadlased usuvad, et seni vaid hiirtel testitud meetodit saab kasutada ka inimestel.

Yokohama rahvusliku ülikoolis tehtud ja väljaandes Biomaterials avaldatud uuringus leiti, et dimetüülpolüsiloksaani-nimeline aine aitab toota uusi juuksenääpse ehk folliikuleid.

Jaapani teadlaste väitel võib üks McDonald’si friikartulite valmistamisel kasutatav aine aidata ravida kiilanemist. Men’s Healthi teatel on seda kemikaali esialgu testitud vaid hiirte peal, aga tulemused on paljutõotavad ka inimeste suhtes.

„Lihtne meetod on väga tugev ja paljulubav,“ teatas üks uuringu autoritest, professor Junji Fukuda. „Loodame, et selle tehnikaga on võimalik tõhustada inimeste juuste taastamise teraapiat ja ravida sellist juuksekaotuse tekitajat nagu androgeeniline alopeetsia.“