„Üldiselt on mu kutt kehakarvade kontrolli all hoidmisel üsna usin, aga väga sageli juhtub see, et me vestleme ja ma märkan ta kulmude vahel üht või kaht karva, mis justkui jõllitavad mulle otsa. Ma tean, et see pole midagi erilist, aga need karvatutid häirivad mind, kuni ta need välja tõmbab või palun need ise välja tõmmata.“ Justine

Kanajalad, kokkukasvanud kulmud ja veel kümme sinu kehaomadust, mis mehele naiste puhul just edu ei garanteeri, vaid vastupidi – panevad naist nina krimpsutama. Tosinat naist küsitles Men’s Fitness.

„Olin palju aastaid sportlane ja mul on üsna lihaselised jalad. Nii on minu jaoks paras tujurikkuja, kui näen, et muidu hea väljanägemisega meest, kel on luidrad kanajalad. Kui minu jalad on paremas vormis kui mehe omad, siis sellest asja ei saa.“ Dani

3. Seljakarvad

„Seljakarvad ajavad mind oksele. See on minu suurim tujurikkuja. Kõigile meestele: kui teil on seljakarvad, siis võtke nende vastu otsekohe midagi ette.“ Laura

4. Käed kui oksaraod

„Mees ei pea olema täielikult ülespumbatud, aga ma ei suuda taluda, kui meestel on tillukesed vitsasarnased käsivarred. Mul tekib küsimus, kas nad suudavad end voodis minu kohal üleval hoida.“ Sara

5. Halb suuhügieen

„Mul ajavad tuju ära mehed, kel on jõledad hambad. Ma ei mõtle viltuseid kihvu või suuri vahesid, need võivad olla isegi armsad – pean silmas kehva suuhügieeni. Ma ei taha, et mind suudleks kutt, kel on katused, suitsust mustunud ja/või mädanevad hambad.“ Sophia

6. Haisvad jalad

„Ma ei teagi, kuidas ma suutsin, aga sebisin kaks aastat kutiga, kel olid kõige hullemini lehkavad jalad. Kui ta sokid jalast võttis, siis kadus viimne kui gramm lustimise isu. Kuigi oleme juba üle aasta lahus, kummitavad ta jalad mind siiamaani.“ Mia

7. Ninakarvad

„Mõnikord kui laman voodis ja toetan oma pead poiss-sõbra rinnale, siis märkan ta ninakarvu. Tean, et need on paljudel inimestel, aga sellised pikad ninast välja ripnevad karvad ajavad iiveldama.“ Kaitlyn

8. Ületuunitud kulmud

„Vihkan seda, kui mehed on liialt soetud – näiteks kui mehel on kulmud, mis näevad välja kenamad kui minu omad, siis on see minu jaoks probleem. Nii võib mees paista edev ja see rikub ka tuju. Likvideeri see kokkukasvamiskoht ära, aga siis pea hoogu.“ Naomi

9. Tissid

„Nii suured ja lihaselised rinnad kui lontis mehetissid ajavad mul tuju ära. Ma ei taha, et mul oleks teoreetiline võimalus jagada poiss-sõbraga oma rinnahoidjat.“ Chloe

10. Suur kõht

„Väikene punu on täitsa normaalne, aga kui mehe kõhuke on märgatav isegi siis, kui ta särki kannab, siis on see mulle meeldimiseks liiga suur.“ Lauren

11. Sile rind

„Mulle meeldib, kui meestel on rinna peal natuke karvu. Kui näen endavanust meest sileda rinnaga, siis meenub mulle mu kooliaegne peika enne seda, kui tal puberteet algas.“ Lisa

12. Lame tagumik