Arvestades kas või Google Play äpipoes olevat rakenduste hulka, on selge, et nutitelefon suudab teha palju muudki peale helistamise ja sõnumite saatmise. Siin on aga mõned üllatavad rakendused ja võimalused, kuidas saad oma nutitelefoni kasutada üsna omapärastel eesmärkidel.

Mõõda oma pulssi

Terviseteemalised rakendused pole enam eriti uudsed ning paljud kasutavad oma telefoni näiteks igapäevase toitumise jälgimiseks. Üllatuslikult on aga võimalik telefoni kasutada ka selleks, et mõõta oma pulssi. Selle jaoks on loodud äpp nimega Instant Heart Rate – pead asetama oma sõrme kaamerale ning äpp mõõdab su südamelööke.

Tänu rakenduse mitmetele teistele funktsioonidele on võimalik aja jooksul jälgida oma südame tööd, mis tuleb kasuks kõigile, kes soovivad lähemalt silma peal hoida oma südame tervisel.

Otsi kulda

Kui oled unistanud aarde leidmisest, siis peaksid oma telefoni laadima rakenduse nimega Metal Detector. Nagu nimigi viitab on tegemist olemuselt metallidetektoriga, mis kasutab telefoni sisseehitatud magnetomeeterit. See ei pruugi küll tuvastada kõiki metallobjekte, kuid sa võid üllatuda, kuivõrd palju asju su telefon võib avastada. Igal juhul on aarde tagaajamine vähemalt lõbus – miks mitte teha seda koos lastega ja korraldada perekeskis vahva aardejaht?

Mängi õnnemänge

Kui soovid kullaotsingule sarnaselt õnne proovida, aga ei viitsi õue metalli otsima minna, siis võid otse oma telefoni kaudu katsetada ka slotikaid ehk teisisõnu mänguautomaate (mis on saadaval igas tunnustatud internetikasiinos).

Kuna tegemist on aga siiski hasartmängudega, ei tohiks alahinnata nende ohtlikkust. Slotikate keerutamine võib küll panna südame kiiremini pumpama, kuid piira mängurlust ning ära veeda kasiinos liialt palju aega. Samuti veendu, et mängiksid alati litsentseeritud kasiinos nagu seda on Olybet – litsentseerimata kasiinod võivad mängurõõmu hoopis teistpidi keerata ning tuua kaasa hulga probleeme.

Mõõda vahemaid

Pulss pole ainus asi, mida sinu nutitelefon suudab mõõta. Äpp nimega EasyMeasure suudab mõõta näiteks vahemaid või mingi eseme kõrgust, kasutades telefoni kaamerat. Rakenduse kasutamiseks tuleb esmalt teha küll pisut seadistusi, kuid edaspidi suudab äpp hõlpsalt oletada kõrguseid ja vahemaid, seega ei pea sa ise pead murdma.

Asenda lood telefoniga

Kui sul on vaja sättida pildiraam seinale või teha väikeseid koduseid remonditöid, võib su telefon olla suureks abiks. Rakendus nimega iHandy Level muudab telefoni loodiks, mis imiteerib ehtsat loodi – äpi avamisel näed keskel väikest mullikest, mis aitab sul mõõta, kas objekt on paigutatud sirgelt või mitte. Nii ei olegi sul vaja hankida ehtsat loodi, kuna saad asja aetud oma nutitelefoni abil.

Nutitelefonid on märksa võimekamad kui võiks arvatagi. Otsi aardeid või mõõda kaugust – võid telefoniga ette võtta nii mõndagi!