Siin planeedil elab väga vähe mehi, kel on olemas kõik need omadused. Suurem osa neist pesitseb Hollywoodis. Aga selmet faktidega leppida ja edasi liikuda, tunnevad paljud mehed pettumust ja kukuvad heietama, et naised tahavadki ainult rikkaid tüüpe või selliseid, kes näevad välja nagu George Clooney. Kas see võiks osade naiste puhul tõele vastata? Jah, muidugi ja miks peaks neid selles süüdistama? Aga kas see kehtib kõigi naiste puhul? Kindlasti mitte.

Mida naised meestes otsivad? Lihtne on istuda maha ja vuristada ette selliseid asju nagu poisilikult hea välimus, intellekt, sarm ja hunnikute viisi raha. Häda on aga selles, et päriselus asjad nii ei käi.

Ütleme otse välja: vinge välimus ei avalda muljet. Igaühel võib olla vinge välimus. Aga mingil teatud hetkel – no näiteks keskkooli ajal – ei ole see enam põhiline näitaja. Sisu peab rohkem olema. Naiste meelest võib mehe hea välimus olla kena boonus üheöösuhte puhul, aga millelgi rohkema puhul? Kuum välimus ei tee mehest veel head peigmeest.

Oled sa kunagi mõelnud, et hea välimus pole naiste sebimisel peamise asi? Oled sa ehk juhuslikult heitnud peeglisse kriitilise pilgu ja nentinud, et hoopis su vilets iseloom põhjustab selle, et naised sinust ei hooli? Kui sa nüüd pead raputad, siis lase endale natuke nõu anda. Sest nagu juba ülalpool öeldud – tõenäoliselt pole sa inetu, vaid lihtsalt tropp. Tegele sellega.

1. Kui sa oled naisega kohtingul (ja eriti kui teie suhe on verivärske), siis kas sinu meelest on tõesti okei kommenteerida teiste naiste välimust (olgu positiivselt või negatiivselt)?

Ära teeskle naisõiguslast

2. Ära teeskle, et sind huvitavad mingid asjad puhtalt sellepärast, et nii jätad endast „parema“ mulje. 2018. aastal on kõik justkui mingid kuramuse Õigluse Liiga kangelased. On küll tore näha, kui inimesed näitavad end positiivsest küljest, aga ära hüppa sellele rongile mõttega, et nii saad naise voodisse. Naised haistavad pullisõnniku lõhna kaugelt. Ja see ei tee sinust veel mingit naisõiguste advokaati, kui sa lihtsalt hoolid oma emast.

3. Ära vabanda/õigusta/eita seda, kes sa oled. Kui sul pole kõrgepalgalist tööd või sa elad ikka veel oma vanematega, siis see on okei. Mida rohkem sa püüad olukorda selgitada kui mingit sorti probleemi, seda rohkem see probleemiks muutub. Kõigil on muresid, ära kanna enda omasid kaasas. Nii paistab sinust välja vihase mehe vibratsioon.

4. Su elu on 100% paigas: hea töö, vinge korter, head laenuvõimalused – hurraa, väga tore. Aga palun hoia sellega praalimine minimaalsel tasemel. Selline kiitlemine ei tee sinust küll troppide kuningat, aga midagi sellele üsna lähedast.

Ära punnita lihaseid

5. Ära karda olla haavatav. Mehelikkus on muutunud millekski nii hapraks, et hulk mehi käib tänavatel ringi, lihased pidevalt pingule tõmmatud. Esimesel kohtingul ei oota ükski naine, et sa tõestaksid oma „mehelikkust“. Keegi ei eelda, et sa peaksid söögikorra neile küttima. Meil on restoranid olemas.