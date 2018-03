Honda on taas teinud midagi tõeliselt pöörast, kirjutab Maxim. Nad on siirdanud CBR1000RR Fireblade SP ringrajamootorratta jõuallika muruniidukile.

Miks peaks üks Jaapani autotootja ehitama sellise absurdse muruhooldusseadme? Sest neil on vaja mainet hoida.

2014. aastal tegu Honda esimene „Mean Mower“ (eesti keeli näiteks Nõelav Niiduk) muruniidukite kiirusrekordi: 116 miili ehk 187 kilomeetrit tunnis. Nüüd on Honda taas löönud mesti Team Dynamics’iga, et ehitada veelgi kiirem, valjem ja teravam niiduk.

SP1 Fireblade’i mootor on võimsam kui esimese superniiduki peal kasutatud 109-hobujõuline Honda VTR: üheliitrine jõuallikas peaks väntvõllilt 13 000 pöörde pealt mõõtes välja andma 190 hobujõudu. Käigukastis on kuus käiku ja neist esimene on nii pikk, et sellega peaks saama käristada kuni kiiruseni 145 km/h. Sajakilomeetrise tunnikiiruse saavutamine vähem kui kolme sekundiga ei tohiks selle niiduki jaoks samuti olla ületamatu väljakutse.