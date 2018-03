Bitcoin on viimaste kuude jooksul kurvastanud mitmeid inimesi. Google on nende pahameelt tähele pannud ja otsustanud loobuda kõigist krüptovaluutaga seotud reklaamidest.

Otsuse näol on tegu suurfirma initsiatiiviga võtta kontrolli alla „reguleerimata finantstooted“. Google lõpetab muuseas näiteks krüptovaluuta vahetust ja -rahakotte pakkuvate teenuste ning ka mõnede hasartmängude reklaamide näitamise. Võttes arvesse, et krüptoraha on sageli olnud seotud petuskeemidega (meenub näiteks kurikuulus Bitconnect) ja tekitanud peavalu ka arvutimänguritele, siis on Google’i otsus tänuväärne.

Keeld jõustub juunis ja rõõmustab kindlasti uue videokaardi otsinguil olevaid arvutimängureid. Varasemalt on sellise otsuse vastu võtnud Facebook ning nüüd kuulutas Twitter, et on valmis sama sammu astuma.