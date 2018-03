See paistab olevat naiste peamine keeldumise põhjus. Kui mees on avastanud, et anuraator tema eesnääret stimuleerib, siis teab ta, et mõnutunne on sageli valutundest üle. Naistel aga seda rõõmu pole. Et anaalseksi harrastada, peab naine olema täielikult lõdvestunud ja kasutada tuleb palju libestit. Üks variant on umbes tund aega enne tegudele asumist sisestada anaaltapp – et sulgurlihast lõdvestada ja anaalseksi nauditavamaks muuta.

(PantherMedia/Scanpix)

3. Tervisemured

Paljudel naistel tekitab kõhedust anaalseksi hügieeniline pool ja võimalikud sellega kaasnevad tervisehädad. Kogenud anaalseksi harrastajad soovitavad enne seda teha puhastavat klistiiri.

4. No aga milleks?

Paljud naised lähenevad asjale anatoomilisest vaatenurgast ja väidavad, et anaalseks ei saa neile mingit naudingut pakkuda – niisiis miks üldse seda teha? Aga tegelikult on pärakus rohkemgi närvilõpmeid kui tupes ja nii võib anaalseks olla naise jaoks vägagi rahuldustpakkuv kogemus.

5. See on liiga suur

Paljud naised kardavad, et mehe peenis on tillukese päraku jaoks lihtsalt liiga suur. Aga seksieelne anaaltapi kasutamine ja rohke libesti aitavad selle mure seljatada.

6. Või see pole lihtsalt konkreetse naise jaoks

Kõik naised lihtsalt ei naudi anaalseksi ja seda tuleb respekteerida. Vastastikuse nõusolekuta ei toimu midagi. Kui naine pole huvitatud, siis ära käi talle peale.

7. See on pöörane!

Enamikul naistest on olemas oma pöörane pool ja nad tahavad mõnikord ka paha tüdrukuna käituda. Sageli vahelduvad naises pöörasushetkedel allaheitlikkus ja soov domineerida. Kui ta on teinud sulle heameelt allaheitliku anaalseksiga, võib ta teinekord tahta ka sind valitseda.

8. See võib tekitada võimsaid orgasme

Mõned naised leiavad, et kui kombineerida anaalset vahekorda kliitori stimuleerimisega, siis võib tulemuseks olla pöörane orgasm.

(PantherMedia/Scanpix)

9. Valu võib ka nauditav olla

Laksuandmine ja nibuklambrid võivad naise jaoks vahepeal olla päris erutavad – ja samamoodi võib „mahlad voolama“ panna ka anaalseksi mõningane valulikkus.

10. Anaalseks kui kingitus

„Mu kutt aeg-ajalt täiega armastab anaalseksi,“ pajatab Singer. „Nii et, kui ta teeb minu jaoks midagi eriliselt armsat, vaprat või kasulikku, siis sageli autasustan teda oma ootel kannikatega.“

11. Rasedust ei pea kartma