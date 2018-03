2017. aastal viis maanteeamet läbi veebipaneel-uuringu „Tähelepanematus liikluses”. Sealt alates on meedias figureerinud õudusttekitav fakt, et ühe päeva jooksul juhtub Eesti teedel viis liiklusõnnetust, mille on põhjustanud roolimobiilikud või kõrvaliste tegevustega ametis olnud juhid.

Eestlased peavad autoroolis keskmisest ohtlikumaks väsinuna juhtimist (95% vs 88%) ja kiiruse ületamist kuni 10 km/h (54% vs 36%), muulased seevastu punase tulega tee ületamist (97% vs 93%) ja mobiiltelefoni kasutamist käed-vabad seadmeta (83% vs 65%). Ohtudest teadlikumad on naised ja 65+ aastased.

Kõrvaliste tegevuste ohtlikkust sõiduki juhtimise ajal hinnati 5-pallisel skaalal, kus 1 on „täiesti ohutu” ja 5 “väga ohtlik”.

Kõige ohtlikumaks tegevusteks sõidukiroolis peetakse telefoniga sõnumite, postituste saatmist ja lugemist (hinnangu „4” või „5” andis kokku 95%), seejärel meikimist, sättimist, pildistamist, filmimist (85%), lastega tegelemist ja telefoniga rääkimist (73%).

Sõidukijuhid ise hindavad enamikke kõrvaliste tegevustega tegelemist sõiduki juhtimise ajal keskmisest vähem ohtlikeks, eelkõige nii mobiiltelefoniga rääkimist kui ka CD vahetamist, raadiojaama otsimist (kumbagi -8%), seejärel ka söömist, joomist; suitsetamist ning raadiosaate, muusika kuulamist (kõiki -6%).

Sõidukijuhtide suhtelist vastutustundetust kinnitab igapäevane liikluspilt. PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo tõdes hiljuti roolis sahmijate teemat kommenteerides, et neid juhte, kes arvavad, et nad on kõikvõimsad ülijumalad, on meie tänavatel lugematu hulk.