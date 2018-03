Suurärimees Armin Karu teenib oma kasiinoketi müügiga keskmise Eesti mehe tuhande aasta palga – mõnisada aastat siia-sinna – ja võiks endale ilmselt lubada päris kena luksusjahi ostmist. Aga arvatavasti siiski mitte Ocenaco Tuhurat.

Dubais rahvusvahelisel laevanäitusel esitletud Tuhara on 115 meetrit pikk, aga ei ole sealjuures sugugi maailma pikim luksusjaht: teadaolevalt ehitatakse praegu 222-meetrist ja Araabia Ühendemiraatide president künnab merd 180-meetrisega.

Kui arvestada, et too enam kui 200-meetrine Triple Deuce maksab üle miljardi euro ja Roman Abramovitši 115-meetrine Pelorus maksis juba 15 aastat tagasi sada miljonit eurot, siis tuleb Karul ilmselt Tuhara osturahast mõningal määral raha puudu. Kui palju, seda me ei tea, sest luksusjahtide kohta öeldakse: kui sa küsid, kui palju see maksab, siis pole sul selle ostmiseks piisavalt raha.