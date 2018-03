Üks võimalik MUX-i kandidaat on Piasecki/Lockheed Martin ARES.

Ameerika Ühendriikide merejalavägi avaldas oma ootused tulevase sõjadrooni omadustele. Nende nägemuse kohaselt peaks droon olema sisuliselt hävituslennuki F-35 light-versioon ehk kandma samu relvi, mida kannab too 120 miljonit maksev hävitaja, ja sealjuures olema märksa odavam ning mehitamata. Lisaks peaks relvastatud droon suutma hoida V-22 Osprey kopterlennuki tempot.

Sõjadroon peaks suutma lennata ligi kümne kilomeetri kõrgusel ja 1130 km kaugusele ning olema õhus tangitav. Õhku tõusma ja maanduma peaks see vertikaalselt nii laevalt kui kaldalt ja ideaalis vajama selleks sama palju pinda kui Huey helikopter.

Merejalaväelased tahavad, et imedroon suudaks kanda kõiki F-35 hävitaja relvi, näiteks Hellfire tankitõrjeraketti, radaritõrjeraketti ja väikese diameetriga pommi. Enamgi veel: droon peaks saama hakkama ka õhk-õhk tüüpi relvadega nagu näiteks lühikese ulatusega Sidewinderi raketid.

MUX on kahtlemata väga ambitsioonikas projekt ja see relv oleks USA sõjaväe kõigi aegade kõige suutlikum taktikaline droon. Küsimus aga seisneb selles: kas ei oodata ühelt relvalt liiga suurt suutlikkust ehk kas see droon täidaks kõiki neid ülesandeid ikka piisavalt hästi?