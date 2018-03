Kolmes internetifoorumis tehtud katse näitas, et isegi nõiausku eestlased on õnneks üsna mõistlik rahvas ega rutta teataval määral nupust nikastanud vanaema gripis lapselapsele maage, soodaravi ega soolapuhujaid soovitama. Vähe sellest – uhhuu-vanaemale jagatakse mitmeid nõuandeid, mille kiidab heaks ka ametlik meditsiin ehk perearst. Kas me ikka oleme nõiarahvas? Ning milline siis on kõige õigem ravimeetod gripis väikelapse tervendamiseks?

Teame, et eestlased pole väga usklik rahvas, kuid see-eest üsnagi ebausklik ehk erinevaid ravitsejaid, nõidasid ja alternatiivravi – ja vahel lausa pesuvalgendit ehk MMSi – kulla pähe võttev kildkond. Internetifoorumites levitatakse kõikvõimalikke imenippe, mis peaksid igaühele tagama tervenemise surmahaigusest ja igavese elu takkapihta. Nende peale võib koperdada ka igaüks, kes arsti asemel otsib diagnoosi nn Dr Google’ilt.

Mis aga juhtub, kui ravinõuandeid otsitakse internetist lapsele ja otsijaks mõõdukalt uhhuu-kodanik ehk selline, kes peast soojavõitu ja lapsele nii pöördumatut kahju võib tekitada?