Eelmisel aastal püüdis USAs Texases üks poliitik keelustada meeste masturbeerimist. Ühe uuringu kohaselt olnuks see ohtlik käik. Ilmselt isegi eluohtlik, märgib LadBible.

Eesnäärmevähk on kahjuks väga levinud haigus: Ameerika meeste seas on see esinemise sageduselt kolmas pahaloomuline kasvaja. Ühendkuningriigis diagnoositi näiteks 2014. aastal aga 45 000 uut eesnäärmevähi juhtu.

Eesnäärmekasvaja sümptomid on järgnevad: sagenenud urineerimisvajadus, äkiline pidurdamatu vajadus vetsu joosta, raskused pissimise alustamisega, pingutamine joa väljutamiseks, nõrk juga ja tunne, et põis pole täielikult tühjenenud.